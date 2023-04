Horodateurs en panne, les habitants à l'amende

Plus de 39 millions de PV ont été distribués en 2021. La Côte-d'Or, la Creuse puis la Loire, voici les départements où ils ont le plus augmenté. Le plus souvent, c'est pour des excès de vitesse ou le stationnement. A Amiens, les habitants ne savent plus s'ils sont verbalisés ou non. Pour se garer sur cette place de parking du centre-ville, c'est très facile. Mais pour payer son stationnement, ça ne fonctionne pas. Il faut se diriger vers le deuxième horodateur, mais celui-ci indique qu'il faut utiliser une autre machine. En route vers le troisième de la place, puis le quatrième horodateur, mais ils ne marchent pas non plus. A Amiens, plus de 150 horodateurs sur les 500 que compte la ville sont en panne. En cause, un problème d'approvisionnement de pièces détachées. Mais la municipalité assure que cette situation sera sans conséquence pour les automobilistes. Pourtant, beaucoup d'entre eux sont encore très méfiants, car la règle c'est qu'il faut payer son stationnement si au moins un horodateur fonctionne dans les 200 mètres. La ville d'Amiens prouve sa bonne foi en donnant les chiffres des verbalisations de stationnement qui ont baissé de 30% le mois dernier. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Joire