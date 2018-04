Les Hortillonnages d'Amiens reprennent vie

En raison de leurs terres noires et riches, il pousse un peu de tout sur les Hortillonnages d'Amiens. Pour les hortillons, il est donc temps de refaire une beauté à leurs parcelles. Avec l'arrivée du beau temps, les touristes affluent. Depuis quelques jours, la saison des visites en barque est ouverte. Les Hortillonnages d'Amiens s'animeront donc pour un petit moment. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.