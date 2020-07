Hortillonnages d'Amiens : le festival international de jardins se tient jusqu'en octobre

Les Hortillonnages d'Amiens se sont transformés en un musée à ciel ouvert que l'on sillonne en bateau électrique. Des œuvres d'art, souvent ludiques, pour une balade sensorielle. Plus de 50 artistes, venus du monde entier, y ont puisé leur inspiration. Un théâtre de création pour des œuvres touchantes, surprenantes et qui se reflètent dans ces eaux sombres en bousculant le paysage. Depuis onze ans, le festival attire chaque année plus de 50 000 visiteurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.