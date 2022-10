Houblon, la récolte qui mousse

C'est toujours un moment qu'il attend avec un peu de fébrilité. Christophe récolte enfin ses lianes de houblon. Elles sont arrachées une à une précautionneusement, pour en extraire une poudre d'or très précieuse. C'est celle que l'on appelle l'épice de la bière, la lupuline. Le houblonnier a de plus en plus de travail sur son exploitation. Depuis cinq ans, il a doublé sa production. C'est un marché qui est en nette hausse grâce à l'apparition d'une multitude de petites marques de bières. Dans les Hauts-de-France, on comptait en 2008, une cinquantaine de brasseries seulement. Aujourd'hui, il y en a près de 200 et notamment des microbrasseries. Anthony Debailleul était restaurateur et il a décidé de lancer sa propre bière. Chaque année, il produit 60 000 litres. C'est justement parce qu'elles produisent de petites quantités que les microbrasseries ont du succès. Dans ce restaurant, la bière d'Anthony est demandée pour sa singularité. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Joire