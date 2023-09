Houblon : une récolte qui pétille

Sur leur tracteur, la famille Beck multiplie les allers-retours depuis le début de la semaine. La récolte vient de commencer et Thierry est rassuré, les fleurs du houblon sont nombreuses, rien à voir avec la récolte de l'année dernière. Sa production avait chuté de 40% à cause d'un mois de juin chaud et sec qui empêchait la pousse des fleurs. En tout cas, cette saison s'annonce fructueuse. Il faut d'abord arracher les lianes, puis les accrocher à cette machine qui sépare les fleurs. Plus de fleurs, et donc, plus de cette substance essentielle. "On enlève les feuilles et on voit très bien la poussière jaune qui est à l'intérieur. C'est elle qui va donner l'amertume et qui va aider la conservation de la bière", explique Thierry. Cette brasserie est l'un de ses clients. L'année dernière, le responsable a pu fabriquer suffisamment de bières grâce à ses stocks. Mais pour anticiper des futures mauvaises récoltes, il souhaite planter plus de houblons. S'adapter, car les étés de fortes chaleurs devraient s'accélérer. Il y a, dans le Nord, neuf houblonniers en activité. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Chartier