Houston balayée par une impressionnante tempête meurtrière

Un centre-ville soudain balayé par le vent et l'orage. Peu après 18 heures jeudi à Houston, il devient impossible de rester dehors. Depuis l'intérieur de ce hall d'immeuble, on aperçoit des objets de toutes sortes voler dans la rue. Dans ce commerce, très vite, le danger crée la panique. Il y a eu beaucoup de dégâts dans le centre-ville. C'est le cas de cette discothèque où le pignon s'est tout bonnement effondré. L'habitacle de la voiture garée devant n'y a pas résisté. Nombreux sont les gratte-ciel dont les vitres, même les plus hautes, ont été brisées lors de la tempête. Dans les rues, des arbres sont arrachés par la force du vent. Premier bilan, au moins quatre morts. Conséquence de cette tempête particulièrement brutale, la chute des lignes à haute tension. En effet, 800 000 foyers ou entreprises sont toujours privés d'électricité, en particulier dans le centre-ville. Aujourd'hui, la tempête menace la Nouvelle-Orléans, à l'Est de Houston. Des inondations y sont désormais redoutées. TF1 | Reportage S. Millanvoye