Le houx et le gui, des plantes incontournables pour les fêtes de fin d'année

En Loire-Atlantique, les fleuristes utilisent le houx pour réaliser des compositions pour les fêtes. Devenue incontournable, cette plante porte-bonheur symbolise Noël. Elle sert à décorer les portes et les tables. En cette fin d'année, le gui fait également partie des traditions. Vénérée par les druides, cette plante aurait des propriétés miraculeuses. Mais pour faire perdurer le bonheur, il faut accrocher le bouquet pendant un an avant de le remplacer.