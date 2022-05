"HPI" : la série phénomène est de retour !

La première saison avait été un véritable succès. La série phénomène de TF1, "HPI", avait réuni, en moyenne, 11 millions de téléspectateurs par épisode lors de sa diffusion au printemps 2021. Grâce à ce succès, Morgane Lavaro, interprétée par Audrey Fleurot, fait son retour ce jeudi soir pour une deuxième saison. Une nouvelle aventure pour l'actrice avec beaucoup d'envie et pas mal de stress. "C'est vrai qu'on se met un peu, même beaucoup, la pression pour que la saison deux soit à la hauteur, voir un cran au-dessus de la saison un", confie-t-elle dans notre reportage en tête de cet article. Le personnage de Morgane Alvaro est au cœur de la série. Mère célibataire irrévérencieuse, elle apporte un élément comique aux enquêtes les plus sérieuses. "J'aime bien l'idée d'être une sale gosse, j'en ai une au fond de moi et j'ai cet espace dans lequel je peux la lâcher, donc, je me fais très plaisir", se réjouit ainsi Audrey Fleurot. "C'est un peu comme un superhéros de Marvel, dans le nord de la France, et qui galère comme tout le monde", décrit de son côté son partenaire à l'écran, Mehdi Nebbou qui interprète le commandant Karadec. Le tournage de la série s'est déroulé dans les Hauts-de-France. Une fierté pour beaucoup d'habitants de la région qui suivent de près la fabrication des épisodes et sont fans de leur héroïne. "On a envie de s'attacher à elle, on a envie de mieux la connaître", explique ainsi l'un d'eux. Alors quels seront les nouveaux coups de blues et nouveaux coups de gueule de Morgane Alvaro ? Rendez-vous ce jeudi soir pour un premier épisode.