Hugo, plus jeune buraliste de France

Il est encore un peu fébrile, son geste pas tout à fait sûr. C’est pourtant bien motivé qu’Hugo Henry-Dumont s’apprête à effectuer son tout premier lever de rideau. "C'est le premier jour d'une grande histoire", confie-t-il. Une histoire qui débute à seulement 19 ans. Un CAP vente en poche et quelques années à travailler aux côtés de ses parents, eux aussi buralistes. Un dernier coup d’aspirateur, les journaux en place, les affiches sorties... et ils ne se font pas attendre. Ce jeudi, c’est jour de marché et les passants attendaient cette reprise avec impatience. "Je vais aller acheter peut-être un journal pour faire démarrer son activité. Je pense qu’il a du courage, puis Lannion a besoin de revivre un peu", rapporte une d’entre eux. Derrière le comptoir avec Hugo, Alain Massabieau, l’ancien propriétaire. Impossible pour lui de partir à la retraite sans donner ses précieux conseils. Réussir, c’est le rêve de ce jeune buraliste. Pour l’instant, il semble déjà faire l’unanimité pour les Lannionnais. TF1 | Reportage C. Ébrel, T. Lagoutte