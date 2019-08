Hugues Aufray, un artiste infatigable

En septembre 2019, Hugues Aufray va faire des concerts anniversaires dans le Tarn et à Paris. Le chanteur, qui fêtera ses 90 ans le 18 août 2019, est infatigable. Son punch suscite de l'admiration chez son public, notamment chez les jeunes. Depuis son dernier concert, il prépare ses futurs spectacles et la sortie d'un album prévue en janvier 2020. Hugues Aufray ne pense pas arrêter d'écrire ni de composer des chansons. A 70 ans, ce grand admirateur de Maillol et de Gauguin s'est remis aux arts plastiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.