Huile, café, biscuits... pourquoi les prix ne baissent pas

Vous le constatez tous, vos paniers de course coûtent de plus en plus cher. Café, huile de tournesol ou biscuits, tous ces produits augmentent. Et pourtant, le prix de certaines matières premières et le prix de l’énergie nécessaire pour les transformer ont baissé en un an. Et le produit dont les prix ont le plus flambé, est l’huile de tournesol. Une hausse de 30% est constatée, alors que le tarif de la tonne de tournesol a diminué de 55%. Alors, comment peut-on expliquer ce grand écart ? Il y a un délai entre le moment où les industriels achètent les graines de tournesol et la mise en rayon des bouteilles d’huile. C’est le même constat pour les biscuits. Ils ont augmenté de 25% en un an, alors que le prix du blé a diminué de 25%. Le café a, lui aussi, bondi de 27% en rayon, alors que le prix des grains a chuté de 16%. Le gouvernement met la pression sur les industriels et les grandes surfaces pour renégocier les prix. Il promet de faire un bilan en juin, et de sanctionner si les tarifs ne diminuent pas. TF1 | Reportage N. Robertson, L. Baqué, M. Gatineau