Huile d'olive : jusqu'où les prix vont-ils monter ?

Elle est devenue un produit de luxe. Dans les rayons des supermarchés, les nombreuses références d'huile d'olive ont un point commun : leur prix en moyenne est supérieur à dix euros le litre. Dans le sud du pays, l'huile d'olive est presque sacrée pour cuisiner. Alors, face au prix, une question se pose : peut-on s'en passer ? Certaines femmes envisagent de l'alterner avec différentes huiles pour ne pas avoir à l'utiliser sur tous les plats et économiser. En moins d'un an, le prix de l'huile d'olive a augmenté en moyenne de 21%. L'une des causes se trouve en Espagne, premier exportateur en Europe. En décembre dernier, cet oléiculteur d'Andalousie montrait à notre caméra l'impact de la sécheresse sur sa production. Résultat : ses bouteilles vont augmenter de quatre euros cette année, de quoi permettre aux producteurs français d'être plus compétitifs sur les étals. Après deux années de sécheresse, la pluie des dix derniers jours a permis une bonne floraison des oliviers dans l'Hérault. Avec une récolte aussi prometteuse, les prix de cette oléicultrice resteront stables. TF1 | Reportage A. Bacot, E. Alonso