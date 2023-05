Huile, pâtes, café… pourquoi les prix ne baissent pas

Quand les prix des produits alimentaires vont-ils baisser ? Vous vous posez sans doute la question en faisant vos courses. Avec l'huile de tournesol, par exemple, ce n’est pas encore le cas. Pour une grande marque nationale, le prix de la bouteille a augmenté de 22% en un an, alors que sa matière première a diminué de 53%. En outre, le prix d'un paquet de biscuits a augmenté de 25% en un an, alors que le cours du blé a chuté de 46%. Comment expliquer un tel décalage ? Une experte de la consommation et de la grande distribution nous explique : "La baisse du cours des matières premières ne peut pas se répercuter immédiatement dans le prix, d'une part. D'autre part, le cours de la matière première n'est pas le seul composant du prix". Les industriels de l'agroalimentaire se sont engagés ce mercredi matin à faire un geste pour baisser les tarifs. Ils vont rouvrir les négociations avec la grande distribution avant la fin du mois. Par contre, les prix de certains produits ne sont pas près de baisser. Le cours du sucre continue d'augmenter. Quant aux produits laitiers, leurs coûts de production restent trop importants, et ils ne sont pas concernés par les négociations commerciales à venir. TF1 | Reportage J.Roux, A.Erhel, F. Couturon