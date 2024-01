Huit centimètres de neige en Normandie : la région au ralenti

Cette journée, Patrick l'attaque avec un bâton de marche nordique. Certains commerces sont fermés. Les Monts d'Aunay (Calvados) sont, ce mardi matin, paralysés par la neige, au point de mettre à l'arrêt les bus scolaires du département, ce qui arrange bien Thiago et Lilia. Une couche épaisse de neige, du gel sur les pare-brises, à retirer entièrement avant de prendre la route au risque d'une amende de 135 euros et le retrait de trois points sur son permis. Sur les grands axes routiers, là aussi, la vie tourne au ralenti. La vitesse est limitée à 60 km/h sur l'autoroute. Léa vient tout juste de déraper. Très vite, une automobiliste vient à son secours. "On n'est pas habitué à ces conditions météorologiques... la solidarité et l'entraide, c'est la solution, et la patience surtout", affirme l’automobiliste. De la patience, eux, l'ont bien compris ; certains sont bloqués là depuis presque une heure. Cet après-midi, les températures en Normandie vont continuer de baisser jusqu'à -4 °C avec un ressenti de -10 °C. TF1 | Reportage M. Stiti, X. Thoby