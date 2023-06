Huit millions d’euros, l’incroyable legs pour la commune

La roue de la fortune s'est arrêtée à Roquefort-les-Pins (Alpes-Maritimes). Une habitante décédée l'an passé, à l'âge de 100 ans, a légué à sa ville natale huit millions d'euros. Un jackpot particulièrement commenté ce lundi matin. Dans son testament rédigé il y a 20 ans, cette généreuse donatrice, qui n'avait pas d'héritier, a donné ses volontés. Elle voulait qu'on entretienne son monument funéraire et surtout, qu'on construise une école sur l'un de ses terrains. Ce cadeau de huit millions d'euros a surpris tout le monde à la mairie. De son vivant, jamais la dame n'en avait parlé. Pour cette commune de 7 600 habitants, c'est une excellente nouvelle. France Zatara, responsable du pôle cabinet du maire, nous explique : " On est ravi et le maire était très surpris. Lui, avait le projet de faire une école de quartier, là où elle habitait. Donc, je pense que ça va beaucoup nous aider". L'argent servira aussi à financer un centre culturel dédié à la pratique des arts. C'était la passion de cette donatrice, qui enseignait la musique. Reportage > TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard