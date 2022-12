Huître de Tamaris, la perle du Var

Pour Jean-Christophe Giol et son fils, c'est l'une des périodes les plus fatigantes de l'année. Mais pas question pour autant de perdre le sourire. "Le bureau ce n'est pas mon truc. Ça c'est mon terrain de jeu, et voyez, c'est fabuleux", affirme-t-il en naviguant sur la mer. Cette baie utilisée depuis des centaines d'années pour la culture des moules est ouverte à la pleine mer. C'est ici que cet ostréiculteur a choisi de produire ses huîtres spéciales qui grandissent collées à des fils, à la verticale. Il faut au minimum 30 mois d'attente pour les récolter. Ces huîtres médaillées d'or au Concours agricole, sont la fierté de la famille Giol. Revenus à terre, on retrouve Sandra, l'épouse de Jean-Christophe. Elle sépare les huîtres de leur support et les nettoie : "Il n'y a que des machines pour faire le calibrage, mais après ça reste vraiment artisanal. On a besoin de beaucoup de mains d'œuvre. C'est dur à recruter en ce moment". Le manque de saisonniers oblige parfois Jean-Christophe à freiner sa production. D'autant que ces difficultés touchent un secteur déjà affaibli par une baisse de vocation chez les jeunes. Pourtant il l'assure, il y a beaucoup de raisons d'aimer ce métier, à commencer par ce bureau en pleine nature. TF1 | Reportage M. Perrot, F. Miara