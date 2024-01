Huîtres contaminées : des ostréiculteurs consternés

Les étals sont pratiquement vides. Pour les clients, ce samedi matin, le choix est restreint, aucune huître de Grandcamp-Maisy ou de Géfosse-Fontenay (Calvados) n'est en vente. Ces derniers jours, les cas de gastroentérites se sont multipliés. La préfecture a décidé d'interdire la commercialisation de coquillages. Dans la région, il s'agit déjà de la cinquième interdiction de vente en six ans pour des situations similaires, et cela en agace certains. La cause pourrait être un réseau d’assainissement trop vétuste. Pour les ostréiculteurs concernés, cette interdiction à la vente va coûter cher. Ce professionnel de la pêche garde le moral et espère que les clients continueront d'acheter des huîtres : "malheureusement, ce n'est pas de notre faute, c'est des problèmes sanitaires donc ça sera peut-être mieux dans deux, trois mois où les gens mangeront de la coquille Saint-Jacques un peu plus tard, et des huîtres aussi". L'interdiction de commercialisation est maintenue jusqu'à ce que de nouvelles analyses soient réalisées. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Coulon