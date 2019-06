Huîtres de Thau, une fierté pour les ostréiculteurs

Pour Fleur Carayon, ostréicultrice, il n'y a aucune raison de stresser quand elle va travailler. Gérant huit parcs à huîtres avec son mari, son cadre de travail et dominé par le bleu de l'étang de Thau, un paysage à perte de vue. Arrivées à maturité, les huîtres sortent à peine de l'eau qu'ils s'exposent déjà sur les étals des Halles. Un rendez-vous que les clients fidèles ne ratent jamais. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.