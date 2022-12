Huîtres : des années de travail vendues en quelques heures

Dans un peu plus de 48 heures, les huîtres orneront nos tables de fête. Alors ici, mieux vaut être en force. Car les camions, eux, n'attendent pas. Deux semaines à flux tendu où les effectifs doublent, car 150 tonnes d'huîtres doivent partir. C'est 30% de la production annuelle. Un rythme effréné sur terre, mais aussi en mer où il faut s'adapter au rythme de la marée. Trente minutes à peine pour charger le chaland avant que l'eau ne recouvre les parcs. Heureusement, l'effervescence de Noël s'anticipe. Depuis deux mois, les huîtres sont triées, calibrées, puis stockées dans ces poches avant de se retrouver sur les étals. La plus commune, c'est l'huître numéro trois. C'est le fruit de trois années de travail. Mais quelle que soit leur taille, les clients en raffolent. Comptez entre six et 20 euros la douzaine. Mais il existe des astuces pour satisfaire le porte-monnaie. Chaque année dans le pays, plus de 60 000 tonnes d'huîtres sont consommés entre Noël et le Jour de l'an. TF1 | Reportage C. Ebrel, R. Cann