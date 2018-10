Human-Kelt, le nouvel album d’Alan Stivell

Lors de la réalisation de son dernier album en date, Alan Stivell s'est entouré d'une dizaine d'artistes tels que Yann Tiersen, Bob Geldof ou encore Francis Cabrel. Dans ce disque partagé entre modernité et musiques actuelles, il raconte l'histoire de sa vie. Tombé amoureux de la Bretagne il y a un demi-siècle, le chanteur Alan Stivell avait décidé de quitter Paris pour se rendre au pays de ses ancêtres. Le 26 octobre 2018, ses nombreux fans pourront découvrir son nouvel album à Ploemeur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.