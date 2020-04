Hygiène : les Français se relâchent pendant le confinement

Un sondage de l'Ifop a révélé un relâchement des Français en matière d'hygiène. En effet, un tiers de la population ne se laverait pas tous les jours. Cela touche plus amplement les jeunes de moins de 25 ans. Pour certains, ce sont surtout les mêmes vêtements qui reviennent. Le confinement serait à l'origine de cette baisse du niveau d'hygiène. Un constat qui concerne également les familles.