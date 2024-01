Hypermarché incendié : 150 employés au chômage technique

Comme beaucoup d’habitants d’Honfleur, Robert venait y faire ses courses tous les samedis. L’odeur de fumée est encore présente. Sur ce parking, les anciens clients fidèles viennent au chevet de leur magasin, parti en fumée. L’incendie s’est déclaré la nuit du Nouvel An, aux alentours de 4h. Quatorze centres de secours ont été mobilisés. Les flammes se sont propagées sur l’ensemble du bâtiment en moins de 20 minutes. Le magasin devait ouvrir ce mardi matin. Les 130 employés sont désormais au chômage technique. "Là, je suis en contact avec les assurances, les mutuelles (…) On va tout faire pour garantir les salaires et la sécurité de nos salariés", affirme Valère Jaudinaud, le propriétaire. La nuit du drame, le système d’extinction automatique était en panne. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’incendie serait d’origine criminelle. Un agent de sécurité aurait aperçu au moins une personne s’introduire dans le bâtiment. Le centre devait déménager le 7 février prochain. À présent, impossible de déterminer la date d’ouverture du nouveau magasin. TF1 | Reportage M. Stiti, A. Coulon