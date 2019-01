Île d'Oléron : les poissons abondent sur le marché de Royan

La météo de ce début d'année 2019 a été clémente. Une aubaine pour les professionnels de la pêche. Sur l'Île d'Oléron, les poissons remplissent les étals du marché de Royan et ils sont de toutes sortes. De la raie, de la sole, du saumon et même des sardines, il y en a pour tous les goûts. Ajoutés à cela, les prix ont baissé de moitié comparés au temps des fêtes. Des conditions idéales pour s'offrir une cure de poisson. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.