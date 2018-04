Île-de-France : un bouchon monstre de 432 km !

En prévision de la grève de la SNCF, beaucoup ont eu l'idée de prendre la voiture pour rejoindre Paris ce mardi 3 mars 2018. Mal leur en prit, car il leur a fallu subir les 432 km de bouchon. Mais ceux qui ont décidé de tenter le train ont, eux aussi, vécu la galère de la cohue et de l'attente, à cause du manque de trains en circulation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.