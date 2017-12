Île-de-France : un nouveau record de bouchons a été atteint

La circulation en Ile-de-France vient de battre un nouveau record de bouchons avec 552 km enregistrés. Les restrictions de circulation suite à l'ouverture du sommet international sur le climat à Paris en est la première raison. La grève sur les lignes du RER A et B n'a pas non plus arrangé les choses. Le trafic a donc été très perturbé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.