Île de Saint-Louis : la Seine ne devrait finalement pas dépasser les six mètres

Les extrémités de l'île Saint-Louis, à Paris, sont englouties par les eaux de la Seine. A cause du fort débit du fleuve, les péniches et les bateaux-mouches ne peuvent pas quitter les quais. Seule la brigade fluviale peut naviguer sur la Seine, notamment pour porter assistance aux propriétaires de péniches et pour vérifier les amarrages. Selon les prévisions, le pic de crue devrait être inférieur à celui de juin 2016. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.