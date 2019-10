I Muvrini de retour avec un nouvel album

I Muvrini est le groupe corse le plus connu au monde. Il est composé des frères Bernardini qui viennent tous de Taglio-Isolaccio, en Corse. Les chanteurs ont sorti leur 23ème album qui reflète les valeurs paysannes de leur ville natale. Illustré par des couleurs pastel, ce dernier opus parle également des hommes et de leurs racines. Une occasion pour le groupe de lancer des messages d'urgence afin de préserver la planète. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/10/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.