Ici, c'est la mairie qui fait vos courses

Pascale Negri, dite "Pascaline", ne prépare pas une recette, elle va faire les courses pour Suzanne, 89 ans, comme chaque mardi. Deux jours par semaine, cette employée municipale rend service aux personnes âgées. Ce dispositif est gratuit à une condition, pas question d'aller au supermarché. Pascaline fait les courses exclusivement dans les commerces de ce village de 1 400 habitants. Et c'est encore plus régulier dans le commerce voisin. Le pain, c'est l'incontournable des listes de courses. "Ça permet de faire fonctionner tous les petits commerces de proximité et leur proposer des produits de qualité", argue Virginie Girault, co-gérante d'une boulangerie. Ce service existe depuis une vingtaine d'années. Il a depuis évolué et s'est adapté aux demandes des habitants. "On a même eu des gens qui, pendant une période avant le Covid, nous demandaient de les emmener chez le médecin", lance Pascaline. La confiance règne, car l'employée de mairie achète directement avec le porte-monnaie des personnes âgées. En effet, elle ne connaît pas les commandes à l'avance et peut réaliser une dizaine de courses maximum par matinée. Pascaline ne fait pas que livrer les courses, elle a d'autres fonctions à la mairie. La plus urgente, repeindre les murs de l'école avant le retour des élèves en classe. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin, T. Gathy