Ici c'est le client qui décide de l'addition !

Derrière cette soupe japonaise et ces croque-monsieur, une brigade pas comme les autres. Ici, personne n'est cuisinier de formation. Guillaume est musicien, Hélène est fonctionnaire. Elle a pris une demi-journée de congé pour s'engager dans ce restaurant solidaire : "je suis venue aujourd'hui, c'est une grande première, et ce qui est sympa c'est de travailler en équipe et puis bon, il y a de la vie ici". Mais le profil des cuisiniers, ce n'est pas le plus surprenant. L'originalité, c'est à la fin du repas. C'est le client qui choisit le prix, 3,80 euros, huit euros ou quinze euros pour les mêmes quantités et le même menu, entrée, plat, dessert. La formule séduit, les clients saluent l'initiative. Cette cantine de quartier est ouverte pendant un mois. Une expérimentation amenée à se développer. Eva Muratore, chargée de développement, raconte : "on est complet en salles tous les jours, depuis l'ouverture la semaine dernière, et on est complet au niveau du planning bénévole". Prochaine étape, ouvrir le restaurant définitivement l'an prochain dans de plus grands locaux pour accueillir une centaine de personnes chaque jour. TF1 | Reportage P. Dumortier, F. Bourdillon