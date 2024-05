Ici il faut rouler à 8 km/h... depuis 1903 !

Avez-vous déjà tenté de rouler à moins 8km/h ? C'est long, et quasiment impossible à respecter. Très vite, nous dépassons largement les 10km/h, suffisants pour nous arrêter. Mais aujourd'hui, ces policiers municipaux sont plus cléments que leurs prédécesseurs. L'excès de vitesse est retenu au-dessus de 30km/h. L'arrêté à l'origine de cette limitation avait été pris par le maire de l'époque, alors que le département ne comptait que 85 véhicules. Celui-ci n'a jamais été abrogé, mais pour le maire, il a depuis longtemps été remplacé. Plus question de l'appliquer. Il nous explique : "Véritablement, le document en vigueur, c'est le dernier document en date, c'est celui de 2005, qui effectivement remplace la vitesse à 30km/h en centre-ville". Cela a de quoi rassurer les automobilistes, et même certains cyclistes. D'autres ne diraient pas non au retour de plus de lenteur. Mais en pratique, pas sûr que tout le monde soit préparé à autant lever le pied. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau