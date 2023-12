Immobilier : le "permis de louer", un outil efficace face aux logements insalubres

Olivier Bayle-Videau n'est ni agent immobilier, ni diagnostiqueur de performance énergétique, mais en charge du permis de louer à la mairie de La Réole. Son rôle est de contrôler la présence de chauffage, d'aération ou encore d'électricité conforme. Une quarantaine de critères à remplir pour que ce bien puisse être mis en location. Dans cette commune, la démarche est obligatoire pour les propriétaires. L’objectif du dispositif est de lutter conte les mal-logements et éviter que des biens ou mauvais états se retrouvent sur le marché locatif. Une mesure bien accueillie par les habitants et les commerçants. Avant la mise en place du permis de louer il y a six ans, La Réole comptait plus de 20% de logements indignes. Cet immeuble, par exemple, était d'insalubre selon le maire, vendu par ces anciens propriétaires qui ne souhaitaient pas faire de travaux. Il a été racheté et entièrement réhabilité. Depuis le 1er janvier 2018, 450 logements ont été inspectés à La Réole. Les propriétaires ne sollicitant pas le permis de louer s'exposent à une amende de 5 000 euros. TF1 | Reportage H. Villatte, E. Castaing, F. Gourdin