Ici, la grande distribution aide les marchés

Ici, tout le monde le sait, pour faire ses courses, c'est possible tous les jours, sauf le dimanche. Aucun hypermarché n'est ouvert cette journée. Entre Pornic et Saint-Brevin, les enseignes de la grande distribution ont renouvelé une convention pour fermer le dimanche et laisser les marchés prendre le relais. Tout le monde apprécie cette initiative. Au marché, ce n'est pas Willy qui vous dira le contraire. Les commerçants ont tous les arguments pour vous faire venir le dimanche sur leurs étals, même si souvent ils sont plus chers que dans la grande distribution. Les clients saluent cette nouvelle entente pour que leur marché ait toujours autant de rayonnement. En revanche, les petites supérettes de proximité restent ouvertes. De quoi répondre aux urgences. Pour le reste, vous retrouverez tout sur les étals. TF1 | Reportage M. Monnier, S. Guerche, X. Baumel