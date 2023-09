Ici, le maïs pousse sous des panneaux solaires !

Benoît Bougler est un producteur de maïs rassuré et assez fier de son installation. Des panneaux solaires sont suspendus à cinq mètres de hauteur au-dessus de ses cultures. La dernière invention sous cette canopée voltaïque, ce sont ces arroseurs, dont 150 sont répartis sur les trois hectares de maïs. Le reste se passe dans son bureau. Là, Benoît pilote l'arrosage depuis son ordinateur. Avec ces outils, il devrait réduire jusqu'à 20% de sa consommation en eau. Ce sont beaucoup d'avantages, en plus, ce producteur n'a pas dépensé un centime. C'est une société spécialisée dans le solaire qui a financé l'installation en prenant soin de ne pas perturber l'activité agricole. De plus, des panneaux photovoltaïques protègent aussi des coups de soleil ou des intempéries. Cela augmente la production de maïs. C'est l'entreprise qui perçoit les revenus de la production d'électricité. En contrepartie, Benoît gagne 4 500 euros par an de loyer. La prochaine ici est d'étendre la canopée photovoltaïque à d'autres cultures. TF1 | Reportage L. Deschateaux, B. Hacala