De l'eau plus chère pendant les vacances ? Pourquoi cette petite commune ardéchoise a sauté le pas

À Saint-Mélany (Ardèche), il y a un tarif de l'eau été et un tarif hiver. Dans la commune, cela fait 20 ans que ça dure. Car elle compte une centaine d'habitants l'année, mais cinq fois plus en période estivale. L'eau ne coule pas à flots tous les étés dans la région. Ces tarifs saisonniers permettent donc de réguler le partage de la ressource. "C'est une mesure qui incite les gens à moins consommer", explique Didier Piolat, maire de Saint-Mélany. De plus en plus de communes ardéchoises doivent faire face à ces problématiques. À 30 km dans la vallée, le maire de Valgorge a voté une motion avec d'autres élus pour demander plus de flexibilité sur la tarification de l'eau. La loi ne permet pas de taxer différemment touristes et habitants. Le sujet fait débat dans le village.