Ici, les perruches ne sont plus les bienvenues

Plus personne ne veut voir son plumage. La perruche à collier n'est pas la bienvenue à Epernay. Apparemment, elles se trouvent aussi bien en centre-ville que dans les parcs. Pourtant, nous avons eu du mal à en trouver alors que nous avons essayé de retrouver sa trace entre les branches. En effet, elles ne sont pas encore nombreuses en ce moment. En revanche, elles occupent le territoire des autres oiseaux et se reproduisent vite. La marie veut donc agir avant que ça n'empire. Pour le moment, la mairie n'en a pas capturé. Par contre, elle vient d'installer des pièges en face du parc, sur le toit d'un bâtiment de la ville. Une fois en cage, ces perruches seront envoyées à quelques kilomètres d'Epernay, à "La ferme aux oiseaux exotiques". Christiane Brisson en a une quinzaine et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles se font entendre. À noter que ces perruches ont posé leur nid un peu partout. Dans l'Hexagone, elles seraient 10 000. Un accident serait à l'origine de leur introduction. TF1 | Reportage J. Maviert, B. Lachat