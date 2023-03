Ici, les pierres ont l'interdiction de tomber !

C'est un village normand construit au pied d'une falaise et des habitants qui vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de leurs têtes, ou plutôt des cailloux, et même des blocs entiers de cette roche qui menace à tout moment de tomber. Heureusement, tout est sous contrôle. La mairie vient de publier un arrêté. Les pierres ont désormais interdiction formelle de tomber, sous peine d'être poursuivies en justice. L'article deux est encore plus loufoque. Si les pierres retournent à leur place dans les douze heures après la chute, elles échappent aux sanctions. Pour percer ce mystère qui tient en haleine tout le village, nous retrouvons madame la maire. C'est elle qui a rédigé le document. "C'est un arrêté absurde. On a trouvé qu'il fallait qu'on se moque un petit peu de la situation", a expliqué Sylvie Hénaux. Une plaisanterie, mais aussi une manière d'alerter, car les chutes de pierres sont devenues de plus en plus dangereuses. Il y a deux ans, un énorme bloc est tombé dans le jardin d'une maison. Il n'y a pas eu de blessé, mais la mairie a dû faire des travaux importants. Pour tout sécuriser, il faudrait plus de quatre millions d'euros, vertigineux pour ce village de 2 600 habitants. TF1 | Reportage N. Gandillot, X. Boucher, I. Azencot