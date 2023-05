Ici, on arrose les champs avec les eaux usées

Et si l’eau de votre radiateur finissait dans cet immense réservoir ? Un stock d’eau réutilisable à Mazerolles (Landes), l’équivalent de 120 piscines olympiques. Cette eau à 60 degrés est trop chaude pour être relâchée dans les rivières, sans mettre en danger le milieu naturel. Alors, depuis 2017, elle est stockée dans cette réserve pour être utilisée par des agriculteurs pendant l’été. Frédéric Dudon est l’un des trois agriculteurs qui en bénéficient. Avant, il pompait l’eau de la rivière, mais il devait faire face à des restrictions d’eau chaque été. Grâce à cette eau garantie chaque année, il peut miser sur des cultures plus coûteuses, car il est assuré de faire une bonne récolte. Il produit désormais 70% de semence. "Ça nous a permis de faire des productions à forte valeur ajoutée. Si on n’a pas le volume d’eau suffisant, les plantes se rationnent et on a une diminution des rendements", explique-t-il. "Aujourd’hui, le petit ruisseau dans lequel les agriculteurs prélevaient de l’eau coule sans discontinuer, même l’été", nous affirme également Julien Rabe, conseiller en gestion de l’eau. Les premiers résultats sont encourageants. Aujourd’hui, dans l’Hexagone, moins de 1% de l’eau utilisée est recyclée. TF1 | Reportage A. Vieiza, E. Castaing