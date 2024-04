Ici, on démolit deux immeubles fissurés

Premier coup de pelle, sous le regard bouleversé des habitants du quartier. Ce chantier de démolition va durer un mois. Ce lundi matin, ils ravivent de mauvais souvenirs. En septembre dernier, 150 locataires avaient dû évacuer en pleine nuit d'eux-mêmes. Des fissures s'étaient subitement agrandies. L'immeuble n'était plus habitable. "Les escaliers étaient écartés de 20 centimètres du mur. J'ai regardé le vide jusqu'en bas", rapporte un ancien locataire. Huit mois après, les locataires ont été relogés. Mais les riverains qui vivent dans les bâtiments voisins sont toujours inquiets. Eux aussi constatent des fissures. Il y a un mois, un autre immeuble a dû être évacué par sécurité. Mais les habitants ont pu regagner leur logement le soir même. Le bailleur affirme surveiller de très près ces fissures avec des capteurs. "Aujourd'hui, il n'y a plus d'évolution. Il y a eu de l'injection de béton dans les fondations. Plus rien ne bouge", rapporte Alexandra Ellis, directrice du service Patrimoine et Développement de 13 Habitat. En fin d'année, le bailleur va démarrer un nouveau chantier de rénovation des 18 bâtiments du quartier. TF1 | Reportage P. Lefrançois, S. Fargeot