Ici, on démonte les voitures en toute légalité

Il faut se perdre au bout de cette route de campagne d'un petit village des Hauts-de-France pour trouver ici une pépite mondiale du secteur automobile. Sa spécialité est la déconstruction. Tous les véhicules sont neufs. On ne les répare pas, mais on les démonte par bloc : pare-chocs, moteur ou encore l'essieu d'un châssis. Ces experts uniques dans l'Hexagone sont capables de tout démonter. Pour un siège de véhicule de gamme moyenne, quatre jours sont nécessaires pour recenser 90 pièces détachées. Chaque pièce est photographiée sous tous les angles. Chaque détail est consigné dans un catalogue, mais aussi analysé au microscope. C'est le cas de cet échantillon d'acier de carrosserie, pour percer les secrets de fabrication des constructeurs. Ce sont les concurrents qui paient ce démontage pour tout connaître. Cela ressemble à de l'espionnage industriel, mais rien d'illégal ici. L'entreprise fournit des études très sérieuses, vendues à prix d'or. Au-delà de l'innovation technologique, constructeurs automobiles et fournisseurs de pièces détachées espèrent dénicher des matériaux moins chers pour faire baisser les coûts de production. TF1 | Reportage P. Ninine, F. Maillard