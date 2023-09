Ici on limite les animaux domestiques

Dans le village d’Emberménil (Meurthe-et-Moselle), certains habitants trouvent le chant du coq dérangeant. Pour mettre un terme à différents conflits de voisinage, la commune a publié un arrêté municipal : interdiction pour chaque foyer d’avoir plus de deux chiens et un coq. Parmi les habitants, certains pensent que cette chasse aux volailles est absurde. Ils ne comprennent pas l’arrêté pris par la maire. Linda, elle, n’arrive pas à s’entendre avec son voisin qui élève de nombreux chiens. Elle est contente que cet arrêté anti-animaux ait été publié. Anne-Laure a pu garder ses poules. En revanche, elle a dû se séparer, à contrecœur, à ses trois coqs. La maire, Angeline Lamy, regrette le manque de communication entre voisins, mais elle assume totalement son arrêté municipal. "Il fallait que je prenne un arrêté pour calmer un petit peu les petits cancans qu’il y a dans le lotissement, quitte à être absurde", explique-t-elle. Ceux qui ne respectent pas cette règle risquent une amende de 68 euros. La maire leur laissera le temps de s’adapter. Elle va rencontrer une nouvelle fois les habitants, en espérant qu’ils ne se volent plus dans les plumes. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse