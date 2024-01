Ici, on ne perd pas la boule !

Voici une future boule de pétanque. Le petit plot d'acier finira comme cela, et ça fait 70 ans que ça dure. Dans la pétanque, tout est une histoire de précisions, et encore plus lors de la fabrication. Chauffées et écrasées, il faut 1 300 tonnes de pression pour que les demi-sphères prennent forme. Viennent ensuite la soudure et le polissage, une méthodologie mise au point depuis bien longtemps. Les techniques de fabrication n'ont pas vraiment changé. Tout est presque pareil, sauf la casquette. Et si la machine pouvait parler, elle raconterait bien des histoires. Certains ne sont pas aussi vieux que les machines, mais ils ont aussi des choses à raconter. Stéphane travaille ici depuis 1992. Aujourd'hui chef d'équipe, il a occupé différents postes, comme celui de la personnalisation des boules de pétanque. L'ambiance est à la neige et aux rues escarpées. C'est pourtant dans ce petit village de la Loire que vous trouverez les meilleures boules de pétanque. Une chose restera secrète pour toujours, le plan de conception. C'est une recette qui se conserve jalousement. TF1 | Reportage O. Couchard, J. Chaize