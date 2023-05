Ici, on prépare les TGV pour vos vacances

Ici, les trains sont télécommandés. Ils n'ont plus besoin de rails ni de roues. On dirait presque des modèles miniatures, déplacés comme par magie par ces petits robots rouges, les brancardiers des TGV. Dans cet hôpital de la grande vitesse ferroviaire, tout commence de nuit. A leur arrivée, les voitures sont séparées les unes des autres. C'est l'opération la plus délicate. Ensuite, les trains restent en soins intensifs pendant près de quatre mois dans ce hangar inauguré il y a tout juste trois ans. A l'approche de l'été, il faut faire vite. Les trains doivent être prêts pour une période estivale qui s'annonce record en nombre de passagers. C'est à la moitié de leur vie après 20 ans, que tous les TGV passent se refaire une beauté dans ce technicentre, le plus grand du pays. Depuis 150 ans, toutes les générations de trains se sont succédé ici et le site s'est adapté. TF1 | Reportage P. Gallaccio, B. Poizeuil