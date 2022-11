Ici on prolonge la vie des produits

Cet aspirateur, Cédric Garcia va l’ausculter dans les moindres détails. Il faut tester, contrôler pour poser le bon diagnostic. "Ça me plaît de redonner une nouvelle vie aux appareils", confie le technicien. Cet atelier de Fnac Darty, c’est un peu la clinique de notre électroménager. Sur 8 000 mètres carrés, 120 techniciens enchaînent les interventions. La machine à café, un produit tendance, se retrouve en tête des articles les plus réparés actuellement. "On essaie les appareils après chaque réparation", explique Ludovic Chauffeteau. En moins de 40 minutes, lui ou son collègue Benoît les remettent en état. C’est plus économique et plus écologique. Pour accompagner cette consommation plus responsable, il faut former et recruter. Cela concerne les métiers classiques, comme l’informatique ou la HiFi, mais aussi de nouveaux secteurs. Déjà salarié du groupe, Freddy Bessé, quant à lui, est devenu expert en trottinettes. Le site a prévu 30 embauches supplémentaires, hommes ou femmes, débutants ou non. Et ce, pour réparer à terme 220 000 objets chaque année. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély