Ici, on rationne les fruits et légumes

Dans un supermarché du Royaume-Uni, plusieurs fruits et légumes sont désormais rationnés. C'est la solution choisie ici pour limiter les problèmes d'approvisionnement au désespoir de certains clients. "C'est révoltant pour quelqu'un qui a des enfants (...) vous voulez leur donner de la nourriture fraîche et saine, pas des produits surgelés", exprime une cliente du magasin. Le problème est national, il enflamme les réseaux sociaux britanniques. La mauvaise météo en Espagne et au Maroc freine les importations. Les agriculteurs britanniques, eux, ne peuvent subvenir aux besoins du pays. Étranglés par les coûts de l'énergie qui ont quintuplé de plus en plus, ils renoncent à planter. Certains consommateurs sont compréhensifs face à ces rationnements. "Comme ça, tout le monde peut avoir ce dont il a besoin pour chez soi", rapporte une autre cliente. Deux chaînes de magasins ont déjà mis en place des rationnements. D'autres pourraient les rejoindre, car les problèmes d'approvisionnement pour les fruits et légumes vont durer plusieurs semaines. TF1 | Reportage E. Stern, L. Larvor