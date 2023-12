Ici, on se chauffe aux olives

Dans ces petites olives, tout est bon. Les fruits vont être transformés en huile, et les noyaux concassés en granulé pour le chauffage. Dans ce moulin communal, les particuliers apportent 50 tonnes d'olives et, avec elles, quinze tonnes de noyaux. En faire une source d'énergie, une très bonne idée pour les habitants. Une initiative écologique et en circuit très court. À deux pas du moulin se trouve le système de chauffage. Il fonctionne avec une chaudière classique, alimentée par les grignons, des morceaux de noyaux d'olives. La quantité de noyaux ne permet que de chauffer quelques bâtiments communaux, mais avec une température très confortable de plus de 21 degrés. Cela fait sept ans que la mairie a commencé l'expérience. En 2016, la commune de Broc (Alpes-Maritimes) se chauffe aux noyaux d'olives et réalise de belles économies, soit six à sept mille euros par an. "C'est intéressant. On sait que le budget, c'est un peu difficile. Chaque euro économisé est une bonne chose", explique Philippe Heura, maire de la ville. L'initiative fait des émules, deux villages voisins sont en train de s'équiper pour utiliser les noyaux d'olives pour leurs chauffages l'hiver prochain. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Guido, C. Guérard