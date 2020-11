"Ici tout commence", la nouvelle série événement de TF1

Ce lundi, à partir de 18h30, les téléspectateurs de TF1 pourront découvrir un nouveau feuilleton, "Ici tout commence". Clément Rémiens est le héros de cette nouvelle série. Pour autant, il ne quitte pas le feuilleton "Demain nous appartient" qui l'a rendu célèbre. C'est sous le soleil du Gard, à Saint-Laurent-d'Aigouze, que l'équipe tourne les premiers épisodes de cette saga. L'histoire raconte la vie dans une école de cuisine où les apprentis cuisiniers se battent pour garder leur place. Drame, bonheur, intrigues familiales... le feuilleton promet de nombreuses choses. Il réunit des figurants et stars. Les acteurs, eux, semblent être familiers à ce décor.