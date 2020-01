Idéale, la vache star du prochain Salon de l'agriculture

Idéale a été choisie comme égérie du Salon international de l'agriculture qui démarre le 22 février 2020. Depuis quelques semaines, on ne parle que d'elle. Âgée de six ans, elle pèse une tonne et vit dans les monts du Beaujolais. Une Charolaise parfaite qui a été sélectionnée parmi 125 vaches. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.