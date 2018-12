Idée de cadeaux pour Noël : les figurines très tendances

Depuis 2016, certaines figurines miniatures sont devenues très tendances. L'engouement pour ces jouets touche les enfants dès l'école primaire. Et pour les parents, ce n'est pas toujours facile de comprendre le phénomène. Dans le pays, un jouet sur neuf acheté est à collectionner. Les ventes sont en plein essor avec une progression de 11%. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.