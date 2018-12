Des idées gastronomiques pour les fêtes de fin d'année au marché de Sarlat

En sillonnant les allées du marché de Sarlat-La-Canéda, en Dordogne, on peut trouver des idées gastronomiques pour les repas de fin d'année. Toutes sortes de légumes sont présentes pour accompagner les mets. Et puisqu'on est en pleine saison du gras en Dordogne, l'oie et le canard, deux spécialités régionales, sont déclinés sous toutes leurs formes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.