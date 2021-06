Idéfix a désormais sa propre BD

C'est l'un des personnages les plus attachants de la bande dessinée "Astérix". Idéfix, le fidèle compagnon d'Obélix, est aujourd'hui le héros d'une nouvelle bande dessinée. L'histoire raconte les aventures lutéciennes d'Idéfix avec ses amis à quatre pattes, deux ans avant sa rencontre avec Obélix et Astérix. Si dans la série mère il ne parle pas, dans ses nouvelles aventures, le chien est doté de la parole. "Forcément, on lui découvre un caractère", raconte Philippe Fenech, le dessinateur de la BD. "Ça devient un vrai héros cette fois dans la BD", rajoute-t-il. Au fil des pages se révèle sa personnalité : un Idéfix encore plus mordant face aux envahisseurs romains. S'il s'est imposé aux côtés des Gaulois, le petit chien n'existait pas au tout début de leurs aventures. C'est seulement au cinquième album qu'il apparaît de façon discrète, attendant les deux héros à la sortie d'une charcuterie. Depuis, il les accompagne dans toutes leurs aventures. Près de 58 ans après, Idéfix doit relever seul un nouveau défi : repousser les chiens romains de Lutèce.